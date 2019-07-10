Почти 100 тысяч квадратных метров асфальта уложили на улицах Твери
Администрация Твери 10 июля опубликовало данные о том, как в Твери продвигаются дорожные работы. На сегодняшний день на улицах города уложено уже более 93,5 тысяч квадратных метров нового асфальта.
С 11 июля работы начнутся и улице Бебеля, из-за этого ее закроют для движения транспорта. Будет временно введено одностороннее движение в сторону Пролетарского района. Объезд будет осуществляться по установленным временным знакам дорожного движения. Маршруты общественного транспорта в связи с этим изменений не претерпят.
Напомним, что всего в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в областной столице планируется отремонтировать 24 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 километров. Работы ведутся во всех районах города. Часть объектов уже отремонтирована. Ремонт продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU