Почти 100 тысяч квадратных метров асфальта уложили на улицах Твери

СЕГОДНЯ 21:44 2019-07-10T21:44:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Администрация Твери 10 июля опубликовало данные о том, как в Твери продвигаются дорожные работы. На сегодняшний день на улицах города уложено уже более 93,5 тысяч квадратных метров нового асфальта.

С 11 июля работы начнутся и улице Бебеля, из-за этого ее закроют для движения транспорта. Будет временно введено одностороннее движение в сторону Пролетарского района. Объезд будет осуществляться по установленным временным знакам дорожного движения. Маршруты общественного транспорта в связи с этим изменений не претерпят.

Напомним, что всего в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в областной столице планируется отремонтировать 24 объекта улично-дорожной сети общей протяжённостью более 33 километров. Работы ведутся во всех районах города. Часть объектов уже отремонтирована. Ремонт продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU