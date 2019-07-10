2019-07-10T18:13:31+03:00
Спорт

На Чемпионате России - 2019 тверские гребцы завоевали 14 медалей

В копилке региона - четыре золотых, шесть серебряных и четыре бронзовых медали
Ольга ТРОФИМОВА
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На Чемпионате России - 2019 тверские гребцы 14 раз поднимались на пьедестал почета Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской областиНа Чемпионате России - 2019 тверские гребцы 14 раз поднимались на пьедестал почета Фото: комитет по физкультуре и спорту Тверской области
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Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ среди мужчин и женщин завершился 8 июля в Москве на гребном канале "Крылатское".

По итогам соревнований гребцы из Тверской области показали отличный результат и собрали коллекцию из 14 наград – четырех золотых, шести серебряных и четырех бронзовых.

В частности, Александр Сергеев и Артем Кузахметов в составе экипажа байдарки-четверки вместе с Олегом Гусевым и Виталием Ершовым стали серебряными призерами ЧР-2019 на дистанции 500 метров.

Алексей Шикунов в составе экипажа байдарки-четверки на дистанции 1000 метров стал обладателем серебряной награды.

Игорь Калашников в байдарке-двойке (К-2) на дистанции 1000 м поднялся на высшую ступень пьедестала.

Леонид Тильш стал третьим в каноэ-одиночке на дистанции 5000 м.

По информации комитета по физкультуре и спорту Тверской области, обладателями путевок на предстоящий лицензионный чемпионат мира, который пройдет в Сегеде (Венгрия) с 21 по 25 августа стали заслуженный мастер спорта Илья Первухин и мастера спорта международного класса Александр Сергеев и Артем Кузахметов, мастер спорта международного класса Игорь Калашников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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