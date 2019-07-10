ДНД "Беркут" в Твери получила официальный статус народной дружины
В среду, 10 июля, в администрации Твери командиру народной дружины "Беркут" подполковнику полиции в отставке Александру Мирошниченко вручили свидетельство о внесении народной дружины в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, а также удостоверение командира народной дружины.
Народная дружина "Беркут" патрулирует Центральный район и в настоящее время насчитывает 10 дружинников.
Как поясняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области, согласно Устава, члены ДНД оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка на улицах областного центра. Дружинников также привлекают к содействию в период проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан, в том числе Дня города Твери.
ИСТОЧНИК KP.RU