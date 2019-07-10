2019-07-10T17:52:27+03:00
Общество

ДНД "Беркут" в Твери получила официальный статус народной дружины

Организацию внесли в региональный реестр народных дружин
Ольга ТРОФИМОВА
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Народная дружина "Беркут" патрулирует Центральный район и в настоящее время насчитывает 10 дружинников Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиНародная дружина "Беркут" патрулирует Центральный район и в настоящее время насчитывает 10 дружинников Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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В среду, 10 июля, в администрации Твери командиру народной дружины "Беркут" подполковнику полиции в отставке Александру Мирошниченко вручили свидетельство о внесении народной дружины в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, а также удостоверение командира народной дружины.

Народная дружина "Беркут" патрулирует Центральный район и в настоящее время насчитывает 10 дружинников.

Как поясняют в пресс-службе УМВД России по Тверской области, согласно Устава, члены ДНД оказывают содействие сотрудникам полиции в охране общественного порядка на улицах областного центра. Дружинников также привлекают к содействию в период проведения мероприятий с массовым пребыванием граждан, в том числе Дня города Твери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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