В Твери организация не смогла вовремя расплатиться за загрязнение окружающей среды

СЕГОДНЯ 17:50 2019-07-10T17:50:39+03:00

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В Твери сотрудники прокуратуры обнаружили нарушения законодательства об охране окружающей среды со стороны ООО «Гефест». Было установлено, что общество внесло плату за выброс вредных веществ позднее положенного срока. В итоги виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает прокуратура Тверской области, в отношении руководителя юрлица было возбуждено дело об административном правонарушении предусмотренном ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду). Ответственному лицу придется заплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU