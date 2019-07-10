Следователи проверяют детский сад в Твери, в котором толкали и пинали маленького мальчика

СЕГОДНЯ 16:54 2019-07-10T16:54:51+03:00

Ребенок на несколько минут остался со старшими ребятами без присмотра

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Следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки в одном из частных детских садов Твери.

Инцидент произошел 10 июля. О нем рассказал отец мальчика. Мужчина, используя онлайн-наблюдение, с помощью которого родители могут наблюдать за тем, что происходит с их детьми в саду, увидел, как его двухлетнего сына продолжительное время пинают старшие дети.

Уточняется, что в этот период времени воспитатель и персонал учреждения в комнате отсутствовали, и дети были предоставлены сами себе.

- Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - уточняют в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU