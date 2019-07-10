2019-07-10T14:46:40+03:00
Общество

Банка алкогольного коктейля обошлась жителю Твери в тысячу рублей

Мужчина пытался вынести напиток из супермаркета, не оплатив
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина пытался вынести товар из магазина, не оплатив егоМужчина пытался вынести товар из магазина, не оплатив егоФото: Валерий РОМАНОВ
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Инцидент произошел 7 июля в одном из сетевых супермаркетов в Твери.

Правонарушитель, находясь в торговом зале помещения магазина, взял банку алкогольного коктейля объемом 0,5 л и стоимостью 76 рублей 79 копеек и вышел за кассовую зону, где и был задержан.

Постановлением Заволжского районного суда г. Твери мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения.

За похищенную банку алкоголя ему придется заплатить штраф в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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