В Твери мужчину осудили за кражу электроинструментов

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-10T14:38:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Преступление было совершено в январе 2019 года на улице Симеоновской в Твери в одном из нежилых домов, принадлежащем местному жителю.

Установлено, что осужденный проник в помещение, выбив раму окна кирпичом, и похитил оттуда дрель-шуруповерт и перфоратор.

Похищенные инструменты мужчина спрятал во дворе дома №4 по набережной Степана Разина и снова вернулся на место преступления. Вторым заходом мужчина прихватил с собой шлифмашину, набор метчиков и плашек восемь алмазных насадок.

Общий ущерб потерпевшего составил 14 900 рублей.

Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Приговором Центрального районного суда г. Твери мужчина признан виновным. С учетом того, что за ранее совершенное преступление осужденный находился под подпиской о невыезде, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU