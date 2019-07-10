В Твери мужчину осудили за кражу электроинструментов
Преступление было совершено в январе 2019 года на улице Симеоновской в Твери в одном из нежилых домов, принадлежащем местному жителю.
Установлено, что осужденный проник в помещение, выбив раму окна кирпичом, и похитил оттуда дрель-шуруповерт и перфоратор.
Похищенные инструменты мужчина спрятал во дворе дома №4 по набережной Степана Разина и снова вернулся на место преступления. Вторым заходом мужчина прихватил с собой шлифмашину, набор метчиков и плашек восемь алмазных насадок.
Общий ущерб потерпевшего составил 14 900 рублей.
Похищенным имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.
Приговором Центрального районного суда г. Твери мужчина признан виновным. С учетом того, что за ранее совершенное преступление осужденный находился под подпиской о невыезде, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не обжалован и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU