В Твери разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Орджоникидзе и Фадеева

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-10T14:08:08+03:00

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Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев ДТП на перекрестке улиц Фадеева и Орджоникидзе.

8 июля около 8:00 утра на данном участке дороги неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая шла в сторону остановки "Торговый центр" от Зеленого проезда (ТЦ "Вавилон").

Водитель после наезда на женщину скрылся с места происшествия. Женщина получила травмы и самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.

Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия) обратиться по телефонам: 8 (4822)66-78-41; 66-78-54; 8(904)001-92-15.

ИСТОЧНИК KP.RU