В Твери разыскивают очевидцев ДТП на перекрестке улиц Орджоникидзе и Фадеева
Группа розыска ОР ДПС ГИБДД УМВД России по г. Твери разыскивает очевидцев ДТП на перекрестке улиц Фадеева и Орджоникидзе.
8 июля около 8:00 утра на данном участке дороги неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая шла в сторону остановки "Торговый центр" от Зеленого проезда (ТЦ "Вавилон").
Водитель после наезда на женщину скрылся с места происшествия. Женщина получила травмы и самостоятельно обратилась в медицинское учреждение.
Сотрудники ГИБДД просят всех, кто имеет какую-либо информацию о дорожно транспортном происшествии (стал свидетелем, записал на видеорегистратор, знает очевидцев этого происшествия) обратиться по телефонам: 8 (4822)66-78-41; 66-78-54; 8(904)001-92-15.
ИСТОЧНИК KP.RU