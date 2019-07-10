2019-07-10T13:10:19+03:00
Происшествия

В Тверской области начальника отделения почты будут судить за присвоение более 200 000 рублей

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы
Альберт БОЙКОВ
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Начальник почты обманул людей на сумму превышающую 200 000 рублей Фото: REUTERSНачальник почты обманул людей на сумму превышающую 200 000 рублей Фото: REUTERS
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Прокурор Лихославльского района Тверской области утвердил обвинительное заключение в отношении 48-летнего сотрудника почты, которые совершил преступление предусмотренное ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Было установлено, что обвиняемый, который является начальником отделения почтовой связи, незаконно перевёл на свои счета более 200 000 рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, виновный может отправиться в тюрьму на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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