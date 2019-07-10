В Тверской области начальника отделения почты будут судить за присвоение более 200 000 рублей

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-10T13:10:19+03:00

Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы

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Прокурор Лихославльского района Тверской области утвердил обвинительное заключение в отношении 48-летнего сотрудника почты, которые совершил преступление предусмотренное ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения).

Было установлено, что обвиняемый, который является начальником отделения почтовой связи, незаконно перевёл на свои счета более 200 000 рублей.

Как сообщает прокуратура Тверской области, виновный может отправиться в тюрьму на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU