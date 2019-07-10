Тверь вновь превратилась в Венецию

СЕГОДНЯ 13:10 2019-07-10T13:10:19+03:00

"Наводнение" на проспекте Ленина Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Олечка Давыдова

После сильного ливня затопило проспекты, улицы и дворы

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Сильный дождь обрушился на областную столицу днем 10 июля. По традиции, последствий сильных осадков избежать не удалось - город вновь "ушел под воду". Правда на этот раз масштабы оказались посерьезнее.

Затопленными оказались проспект Победы и проспект Ленина, транспортное кольцо в "Южном".

Реки воды разлились на улицах Фадеева, Ротмистрова, Резинстроя, Озерной. Водой "накрыло" также близлежащие улицы и дворы. Движение транспорта на некоторых участках затруднено.

Фотографиями и видео "наводнения" жители Твери делятся в соцсетях. А тем временем синоптики прогнозируют продолжение осадков.

Центр Твери затопило Фото: vk.com/"Я живу в Твери"

ИСТОЧНИК KP.RU