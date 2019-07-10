Трое подростков пытались ограбить дом жительницы Тверской области
Инцидент произошел в Фировском районе, в деревне Баталино.
По версии следствия, 15 апреля текущего года трое несовершеннолетних, действуя по предварительному сговору, взломали замки на входной двери жилого дома и попытались похитить имущество, принадлежащее хозяйке, на общую сумму не менее двух тысяч рублей.
Однако довести до конца начатое злоумышленники так и не смогли.
В отношении несовершеннолетних Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ.
- По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU