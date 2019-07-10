Трое подростков пытались ограбить дом жительницы Тверской области

СЕГОДНЯ 12:50 2019-07-10T12:50:11+03:00

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Инцидент произошел в Фировском районе, в деревне Баталино.

По версии следствия, 15 апреля текущего года трое несовершеннолетних, действуя по предварительному сговору, взломали замки на входной двери жилого дома и попытались похитить имущество, принадлежащее хозяйке, на общую сумму не менее двух тысяч рублей.

Однако довести до конца начатое злоумышленники так и не смогли.

В отношении несовершеннолетних Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, п. "а" ч.3 ст.158 УК РФ.

- По уголовному делу выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU