На День города в Твери изменится расписание автобусов
14 июля на время проведения праздничных мероприятий Дня города–2019 в Твери будет изменено движение общественного транспорта. Об этом 10 июля сообщила администрация Твери.
- По окончании праздника в центр города будут поданы дополнительные автобусы и троллейбусы для обеспечения горожанам возможности беспрепятственно уехать домой, - сообщают местные власти.
В связи с перекрытием улиц в дневное время, изменятся некоторые привычные маршруты автобусов. Троллейбусы будут ходить по обычному расписанию до 21:30 и продолжат движение после фейерверка.
Меняются маршруты автобусов №20 и №154.
Автобус №20 на участке от проспекта Калинина до площади Михаила Тверского (в обоих направлениях) будет следовать по улице Односторонней, Беляковскому переулку, улице Брагина (обратно – по улице Бебеля), Тверской площади, улице Новоторжской и далее по маршруту.
Аналогичным образом изменится участок маршрута №154 в центральной части города – вместо улиц Советской и Софьи Перовской автобусы будут ходить по Новоторжской-Бебеля(Брагина)-Беляковскому-Односторонней.
В связи с перекрытием Старого и Нового Волжских мостов на период с 22 часов до 1 часа ночи маршрутки будут следовать:
– от остановки Речной вокзал №№ 6, 9, 12, 14, 51, 204, 205, 208, 228;
– от остановки Тверская пл. №№ 6, 9, 14, 222;
– от остановки Тверской проспект №№ 12, 51, 204, 205, 208, 228.
Движение автобусных маршрутов № 24 и № 211 будет перенесено с улиц Советской и Софьи Перовской на улицы Новоторжскую, Бебеля и Брагина. Автобусные маршруты №№ 2, 10, 19, 27, 33К, 35, 207 будут осуществлять движение без изменения схемы движения.
По окончании праздника в центр города и ближнее Заволжье будут поданы автобусы и троллейбусы, следующие в различные районы Твери.
Троллейбусы поедут от Тверской площади до "Южного", от Тверской площади до "Первомайского", от площади Мира до "Центросвара".
Автобусы отправятся от обелиска Победы до Мигалово, от Речного вокзала: до Сахарово и "Центросвара"; от Тверской площади: до ж/д вокзала и ЦРБ, в Мамулино, до "Глобуса" (через бульвар Цанова), в "Химинститут".
Отправление машин будет производиться по мере наполнения.
ИСТОЧНИК KP.RU