2019-07-10T12:39:54+03:00
Общество

На День города в Твери изменится расписание автобусов

После фейерверка можно будет доехать до дома на общественном транспорте
Ольга ТРОФИМОВА
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На День города в Твери общественный транспорт изменит маршруты Фото: пресс-служба администрации ТвериНа День города в Твери общественный транспорт изменит маршруты Фото: пресс-служба администрации Твери
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14 июля на время проведения праздничных мероприятий Дня города–2019 в Твери будет изменено движение общественного транспорта. Об этом 10 июля сообщила администрация Твери.

- По окончании праздника в центр города будут поданы дополнительные автобусы и троллейбусы для обеспечения горожанам возможности беспрепятственно уехать домой, - сообщают местные власти.

В связи с перекрытием улиц в дневное время, изменятся некоторые привычные маршруты автобусов. Троллейбусы будут ходить по обычному расписанию до 21:30 и продолжат движение после фейерверка.

Меняются маршруты автобусов №20 и №154.

Автобус №20 на участке от проспекта Калинина до площади Михаила Тверского (в обоих направлениях) будет следовать по улице Односторонней, Беляковскому переулку, улице Брагина (обратно – по улице Бебеля), Тверской площади, улице Новоторжской и далее по маршруту.

Аналогичным образом изменится участок маршрута №154 в центральной части города – вместо улиц Советской и Софьи Перовской автобусы будут ходить по Новоторжской-Бебеля(Брагина)-Беляковскому-Односторонней.

В связи с перекрытием Старого и Нового Волжских мостов на период с 22 часов до 1 часа ночи маршрутки будут следовать:

– от остановки Речной вокзал №№ 6, 9, 12, 14, 51, 204, 205, 208, 228;

– от остановки Тверская пл. №№ 6, 9, 14, 222;

– от остановки Тверской проспект №№ 12, 51, 204, 205, 208, 228.

Движение автобусных маршрутов № 24 и № 211 будет перенесено с улиц Советской и Софьи Перовской на улицы Новоторжскую, Бебеля и Брагина. Автобусные маршруты №№ 2, 10, 19, 27, 33К, 35, 207 будут осуществлять движение без изменения схемы движения.

По окончании праздника в центр города и ближнее Заволжье будут поданы автобусы и троллейбусы, следующие в различные районы Твери.

Троллейбусы поедут от Тверской площади до "Южного", от Тверской площади до "Первомайского", от площади Мира до "Центросвара".

Автобусы отправятся от обелиска Победы до Мигалово, от Речного вокзала: до Сахарово и "Центросвара"; от Тверской площади: до ж/д вокзала и ЦРБ, в Мамулино, до "Глобуса" (через бульвар Цанова), в "Химинститут".

Отправление машин будет производиться по мере наполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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