По подозрению в сбыте наркотиков задержана 22-летняя жительница Твери
Девушке грозит до восьми лет тюрьмы
Молодую девушку подозревают в сбыте наркотиковФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Изменить размер текста:
Молодую женщину при попытке сбыта наркотических веществ задержали на одной из улиц областной столицы сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области.
В ходе личного досмотра у подозреваемой был обнаружен и изъят бумажный сверток с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество массой – 2,4 грамма.
Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. По части 3 статьи 30 и части 1 статьи 228.1 УК РФ ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.
Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU