По подозрению в сбыте наркотиков задержана 22-летняя жительница Твери

СЕГОДНЯ 12:23 2019-07-10T12:23:26+03:00

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Молодую женщину при попытке сбыта наркотических веществ задержали на одной из улиц областной столицы сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области.

В ходе личного досмотра у подозреваемой был обнаружен и изъят бумажный сверток с растительным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество массой – 2,4 грамма.

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания. По части 3 статьи 30 и части 1 статьи 228.1 УК РФ ей грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU