С банковской карты жительницы Тверской области украли 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-10T12:01:31+03:00

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С заявлением о краже денежных средств в Максатихинское отделение полиции МО МВ России "Бежецкий" обратилась 45-летняя жительница поселка Максатиха. Женщина сообщила, что с ее банковской карты произошло несанкционированное списание денежных средств на сумму 50 тысяч рублей.

В ходе разбирательства полицейские установили, что накануне вечером в гости к потерпевшей заходила знакомая.

37-летнюю женщину задержали и допросили. Подозреваемая призналась, что запомнила пин-код карты, когда вместе с заявительницей совершала покупки в магазине, а потом, находясь в гостях у потерпевшей, незаметно похитила пластиковую карту. Деньги она сняла в ближайшем банкомате и потратила на личные нужды.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража". Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU