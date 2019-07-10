2019-07-10T11:19:00+03:00
Происшествия

В Тверской области отца и сына подозревают в продаже наркотиков

Родственники рискуют надолго лишиться свободы
Альберт БОЙКОВ
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Сын и отец предстанут перед судомСын и отец предстанут перед судомФото: Анна КОЛПАКОВА
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Вышневолоцкая межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего местного жителя и его 17-летнего сына.

Старший подозреваемый обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 150 УК РФ (вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления), а также ч.1 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств) и двух эпизодов п. «а» ч.3 ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору). Сына мужчины обвиняют в 2 эпизодах п. «а» ч.3 ст. 228.1 УК РФ.

Следствие установило, что мужчина продал на улицах Вышнего Волочка наркотики, после чего решил, что с сыном дело пойдет бодрее. В итоге вместе с несовершеннолетним они дважды сбыли запрещенные вещества. Уголовное дело с утвердительным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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