В Тверской области две девочки сбежали из психоневрологического отделения Нелидовской ЦРБ

СЕГОДНЯ 11:00 2019-07-10T11:00:49+03:00

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Прокуратура провела проверку в Нелидовской ЦРБ в связи с самовольным уходом несовершеннолетних пациентов из учреждения здравоохранения.

Установлено, что две несовершеннолетние девочки поступили в упомянутую больницу для лечения в психоневрологическое отделение. В конце марта 2019 года несовершеннолетние, воспользовавшись столовой ложкой, открыли дверь на втором этаже и спустились вниз, затем через окно на первом этаже покинули стационар.

Отмечается, что это уже не первый случай. Девушки уже сбегали из дома, а одна из пациенток в начале апреля 2019 года, покинула больницу, открыв дверь зубной щеткой.

- В связи с ненадлежащим присмотром за детьми и их содержанием в психоневрологическом отделении в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU