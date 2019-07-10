2019-07-10T11:00:49+03:00
Общество

В Тверской области две девочки сбежали из психоневрологического отделения Нелидовской ЦРБ

Пациентки открыли дверь столовой ложкой
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Прокуратура наказала должностных лиц Нелидовской больницы Фото: архив "КП"Прокуратура наказала должностных лиц Нелидовской больницы Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Прокуратура провела проверку в Нелидовской ЦРБ в связи с самовольным уходом несовершеннолетних пациентов из учреждения здравоохранения.

Установлено, что две несовершеннолетние девочки поступили в упомянутую больницу для лечения в психоневрологическое отделение. В конце марта 2019 года несовершеннолетние, воспользовавшись столовой ложкой, открыли дверь на втором этаже и спустились вниз, затем через окно на первом этаже покинули стационар.

Отмечается, что это уже не первый случай. Девушки уже сбегали из дома, а одна из пациенток в начале апреля 2019 года, покинула больницу, открыв дверь зубной щеткой.

- В связи с ненадлежащим присмотром за детьми и их содержанием в психоневрологическом отделении в адрес главного врача медицинского учреждения внесено представление, три должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, - сообщили в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тверь вновь превратилась в Венецию
В Тверской области начальника отделения почты будут судить за присвоение более 200 000 рублей
В Тверской области начальника отделения почты будут судить за присвоение более 200 000 рублей
Трое подростков пытались ограбить дом жительницы Тверской области
На День города в Твери изменится расписание автобусов
По подозрению в сбыте наркотиков задержана 22-летняя жительница Твери
С банковской карты жительницы Тверской области украли 50 тысяч рублей
В Тверской области отца и сына подозревают в продаже наркотиков
Отчаявшаяся многодетная мама ищет поддержки
В Тверской области ищут мужчину, который уехал из дома на велосипеде и не вернулся
В Тверской области сбили пешехода на "зебре"
Роспотребнадзор рассказал, как жителям Тверской области выбрать овощи и фрукты
Двое младенцев пострадали в ДТП в Тверской области
Артиллерийский снаряд нашли и обезвредили в Тверской области
Первые два купола подняли на Спасо-Преображенский собор в Твери
Более полусотни нелегальных граффити закрасят на улицах Твери
В Твери изменилась стоимость аттракционов в Городском саду
Гроза и сильный ветер надвигаются на Тверскую область
В Твери начали ремонтировать площадь у стелы "Город воинской славы"
Из-за очередей в ЕРКЦ Твери открыли дополнительные окна обслуживания клиентов
За полгода на предприятиях Тверской области погибли пять человек
В результате ДТП легковушка вылетела на тротуар и врезалась в магазин в центре Твери
В Твери пациентка получила травму головы, упав с медицинской каталки
В Твери практически завершен ремонт бывшей "Бастилии"
Жители Твери не могут пробиться в ЕРКЦ
В Тверской области продавали консервы с истекшим почти год назад сроком годности
В Твери легковушка упала с моста на Московском шоссе
Житель Тверской области задержан за сбыт наркотиков