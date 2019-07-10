В Тверской области ищут мужчину, который уехал из дома на велосипеде и не вернулся

СЕГОДНЯ 09:27 2019-07-10T09:27:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Краснохолмским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения жителя города Весьегонска.

Как сообщают поисковики "ВПСО "Сова". Бежецк, Красный Холм, Сонково", мужчина 1949 года рождения уехал из дома на велосипеде рано утром 8 июля. С собой имел большой рюкзак камуфляжной окраски, внутри - корзина, на левой руке - часы. Направлялся в лес по дороге в сторону города Устюжна. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

- Выясняются все обстоятельства безвестного исчезновения человека, проводятся оперативно-розыскные и поисковые мероприятия, направленные на установление местонахождения пропавшего, - сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области. - По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU