2019-07-10T09:15:13+03:00
Происшествия

В Тверской области сбили пешехода на "зебре"

Пострадавший доставлен в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области иномарка сбила пешеходаВ Тверской области иномарка сбила пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла поздно вечером, 9 июля, на ул. Октябрьская д.63 в Торопце.

48-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Ланос", совершил наезд на 24-летнего пешехода.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, молодой человек переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в приемное отделение медицинского учреждения и госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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