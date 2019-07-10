В Тверской области сбили пешехода на "зебре"

СЕГОДНЯ 09:15 2019-07-10T09:15:13+03:00

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Авария произошла поздно вечером, 9 июля, на ул. Октябрьская д.63 в Торопце.

48-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Ланос", совершил наезд на 24-летнего пешехода.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, молодой человек переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

Бригадой скорой помощи пострадавший был доставлен в приемное отделение медицинского учреждения и госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU