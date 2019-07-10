2019-07-10T08:22:08+03:00
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как жителям Тверской области выбрать овощи и фрукты

Соблюдая простые рекомендации, можно избежать многих проблем
Ольга ТРОФИМОВА
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В Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать овощи и фруктыВ Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать овощи и фруктыФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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С наступлением сезона овощей и фруктов, как правило, учащаются случаи отравлений и инфекционных заболеваний. Чтобы избежать неприятных последствий, достаточно соблюдать элементарные правила.

Какие именно, рассказали в Роспотребнадзоре по Тверской области.

- Покупайте плодоовощную продукцию, в том числе бахчевые культуры, только в установленных местах торговли. При необходимости спрашивайте у продавца документы, подтверждающие качество товара. Обращайте внимание не только на внешний вид продавца, но и торговой точки. Все должно быть чистым и опрятным, - обращают внимание в ведомстве.

Овощи, фрукты, ягоды должны иметь характерный окрас плодов без признаков порчи и гниения, повреждений кожуры. Продажа загнивших, испорченных, с нарушением целостности кожуры овощей, бахчевых культур и фруктов в нарезку запрещена.

Перед употреблением овощи и фрукты следует тщательно промыть под проточной водой руками или при помощи щётки. Ягоды, как и другие плоды, также требуют тщательного мытья перед употреблением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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