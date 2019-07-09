Двое младенцев пострадали в ДТП в Тверской области
Жизни детей вне опасности
В двух ДТП в Тверской области пострадали маленькие детиФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:
ДТП произошло 9 июля на Спортивном переулке у дома №10 в Твери.
Один из водителей не выдержал боковой интервал и столкнулся с другим транспортным средством. В аварии пострадал пятимесячный малыш, который находился в автолюльке. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы.
Второе ДТП было зафиксировано сегодня в Конаковском районе. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель легковушки не вписался в поворот и столкнулся с другим автомобилем.
Трехмесячная девочка, находившая в машине, в автолюльке получила ушиб мягких тканей головы. Жизни детей вне опасности.
ИСТОЧНИК KP.RU