Двое младенцев пострадали в ДТП в Тверской области

9 Июль 22:58 2019-07-09T22:58:53+03:00

В двух ДТП в Тверской области пострадали маленькие дети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло 9 июля на Спортивном переулке у дома №10 в Твери.

Один из водителей не выдержал боковой интервал и столкнулся с другим транспортным средством. В аварии пострадал пятимесячный малыш, который находился в автолюльке. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы.

Второе ДТП было зафиксировано сегодня в Конаковском районе. Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, водитель легковушки не вписался в поворот и столкнулся с другим автомобилем.

Трехмесячная девочка, находившая в машине, в автолюльке получила ушиб мягких тканей головы. Жизни детей вне опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU