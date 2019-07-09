2019-07-09T22:50:11+03:00
Общество

Артиллерийский снаряд нашли и обезвредили в Тверской области

Военный "трофей" обнаружили в Старицком районе
Ольга ТРОФИМОВА
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Под Тверью нашли артиллерийский снарядПод Тверью нашли артиллерийский снарядФото: Василий ХОДАРЕВ
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Сотрудники МЧС России регулярно выезжают на операции по обезвреживанию минометных мин, авиабомб, снарядов и других боеприпасов времен войны.

Один из таких военных "трофеев" - 105-миллимитровый артиллерийский снаряд - был обнаружен 9 июля группой специальных (взрывных) работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Страрицком районе. Взрывоопасный предмет обезвредили.

МЧС напоминает жителям Верхневолжья, что при обнаружении опасных предметов, необходимо отойти на безопасное расстояние, не пытаться его обезвредить самостоятельно, предупредить окружающих об опасности и сообщить о находке в полицию по телефону "02" или в единую службу спасения по телефону "101" и "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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