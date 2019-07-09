Первые два купола подняли на Спасо-Преображенский собор в Твери

9 Июль 21:24 2019-07-09T21:48:54+03:00

Первый купол установили быстро и без препятствий. Фото: Оксана Силина

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Безветренная погода в Твери 9 июля изменила намеченные планы по подъему куполов на Спасо-Преображенский собор.

- В виду высокой степени готовности подъем первого малого купола на северо-западный угол четверика будет осуществлен сегодня в 16.00, - написал в 15.00 на своей странице исполнительный директор Группы компаний «Премьер Development» Павел Парамонов и не обманул.

В 16.00 с небольшим стрела мощного крана, специально выписанного из Москвы, бережно коснулась первого небольшого купола и нежно потянула вверх. К удивлению и самих строителей и тех, кто наблюдал со стороны, "блина" не получилось. Купол сразу встал на место. А потому тут же решились и на второй.

А вот его из-за поднявшегося небольшого ветра пришлось некоторое время "состыковывать".

- Но и тут работа была ювелирной, - отметила старший научный сотрудник Детского музейного центра ТГОМ Оксана Силина, которая наблюдала за всем со стороны.

В результате к 17.00 оба купола красовались на Спасе. Завтра с утра продолжится подъем оставшихся двух небольших и одного главного золотого.

Перед установкой. Фото: Наталья Иванова

Вот и второй. Фото: Наталья Иванова

Некоторое время купол пришлось "состыковывать". Фото: Оксана Силина

Два купола уже установили. Фото: Наталья Иванова

ИСТОЧНИК KP.RU