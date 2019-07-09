Более полусотни нелегальных граффити закрасят на улицах Твери

СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-09T19:07:06+03:00

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Рейд по ликвидации незаконных рисунков и надписей с фасадов зданий провели сотрудники департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. По итогам проверки на центральных улицах города специалистами выявлено порядка пятидесяти нелегальных графических изображений.

- Работы по ликвидации граффити будут проводиться усилиями администраций районов, управляющих организаций и собственников зданий, - уточнили в пресс-службе городской администрации. - Особое внимание будет уделено ликвидации надписей с информацией о продаже наркотических веществ. Все имеющиеся данные о нарушениях и нарушителях переданы в органы полиции.

Местные власти отмечают, что акты вандализма происходят во всех районах города. С начала 2019 года к административной ответственности привлечено 13 человек.

В администрации также напоминают, что за разрисованные стены нарушителям грозит штраф в размере от 2,5 до 5 тысяч рублей. Должностным лицам придётся заплатить от 5 до 10 тысяч, а юридическим – от 25 до 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU