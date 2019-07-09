В Твери изменилась стоимость аттракционов в Городском саду

СЕГОДНЯ 18:46 2019-07-09T18:46:10+03:00

Один круг на колесе обозрения обойдется в 130 рублей Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

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Согласно документу, в МУП "Дирекция парков" Твери с 9 июля изменяются тарифы на предоставление платных услуг населению.

Обновилась и стоимость аттракционов. К примеру, один круг на колесе обозрения стоит 130 рублей, веревочный парк - 200 рублей, автодром - 150 рублей за 3 мин., скаллодром - 150 рублей за 10 мин.

Аттракционы "Пират", "Ромашка", "Зорб", "Ракушка", "Бамперные лодки" обойдутся одному посетителю в 130 рублей. Другие карусели подешевле. "Паровозик", "Юнга", "Солнышко", "Сказка", "Медвежонок", "Ралли", "Полет", "Космос" и др. - 80 рублей с человека.

Прыгать на батутах можно 15 мин. за 80 рублей, сыграть партию в настольный теннис и пострелять в тире - за 70 рублей.

Посещение туалета стоит 12 рублей с посетителя.

Кроме того, в документе подробно прописаны тарифы на предоставление торговых мест и площадок для проведения мероприятий для предпринимателей и физических лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU