Гроза и сильный ветер надвигаются на Тверскую область
Жителей предупреждают о непогоде
На Тверскую область надвигаются гроза и ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:
МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей Верхневолжья о грозе и сильном ветре.
Ухудшение погодных условий в регионе ожидается в ближайшие несколько часов 9 июля. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.
Спасатели напоминают, что в сильную непогоду и при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.
Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU