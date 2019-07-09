2019-07-09T18:00:14+03:00
Общество

Гроза и сильный ветер надвигаются на Тверскую область

Жителей предупреждают о непогоде
Ольга ТРОФИМОВА
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На Тверскую область надвигаются гроза и ветерНа Тверскую область надвигаются гроза и ветерФото: Михаил ФРОЛОВ
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МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей Верхневолжья о грозе и сильном ветре.

Ухудшение погодных условий в регионе ожидается в ближайшие несколько часов 9 июля. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Спасатели напоминают, что в сильную непогоду и при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Водителям, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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