2019-07-09T17:34:02+03:00
Общество

В Твери начали ремонтировать площадь у стелы "Город воинской славы"

Завершить работы планируют до конца года
Ольга ТРОФИМОВА
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Ремонт площади у стелы "Город воинской славы" Фото: пресс-служба администрации ТвериРемонт площади у стелы "Город воинской славы" Фото: пресс-служба администрации Твери
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Работы на объекте стартовали в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Как сообщили в администрации Твери, по результатам конкурентных процедур контракт на производство заключен с ООО "ДУ Гражданстрой".

Подрядчик уже приступил к работам. По условиям контракта на площади должны уложить брусчатку, заменить гранитную облицовку вертикальных стенок и парапетов, отремонтировать фонтаны, заменить опоры освещения и сделать подсветку, проложить трубопровод и ливневки, устроить пандус и уложить тактильную плитку на пешеходных переходах, ведущих к площади.

Кроме площади со стелой, отремонтировать планируют сквер на площади Михаила Тверского, скверы в микрорайоне "Южный" и поселке "Химинститута".

Всего на благоустройство общественных зон Твери в 2019 году планируется направить более 118 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов при софинансировании муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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