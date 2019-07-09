В Твери начали ремонтировать площадь у стелы "Город воинской славы"

СЕГОДНЯ 17:34 2019-07-09T17:34:02+03:00

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Работы на объекте стартовали в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды". Как сообщили в администрации Твери, по результатам конкурентных процедур контракт на производство заключен с ООО "ДУ Гражданстрой".

Подрядчик уже приступил к работам. По условиям контракта на площади должны уложить брусчатку, заменить гранитную облицовку вертикальных стенок и парапетов, отремонтировать фонтаны, заменить опоры освещения и сделать подсветку, проложить трубопровод и ливневки, устроить пандус и уложить тактильную плитку на пешеходных переходах, ведущих к площади.

Кроме площади со стелой, отремонтировать планируют сквер на площади Михаила Тверского, скверы в микрорайоне "Южный" и поселке "Химинститута".

Всего на благоустройство общественных зон Твери в 2019 году планируется направить более 118 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов при софинансировании муниципалитета.

ИСТОЧНИК KP.RU