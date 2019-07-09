Из-за очередей в ЕРКЦ Твери открыли дополнительные окна обслуживания клиентов

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-09T17:21:56+03:00

После этого ситуация немного изменилась к лучшему

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Из-за больших очередей, которые наблюдались 9 июля у входа в здание ЕРКЦ на Ерофеева, 5 в Твери, организацией были приняты соответствующие меры.

- В связи обращениями жителей Твери и районов области по поводу очередей в отделении ЕРКЦ на улице Ерофеева, 5, сообщаем, что были открыты три дополнительных окна обслуживания клиентов, и в настоящее время работают 10 окон. Кроме того, организован прием граждан в офисе ЕРКЦ на проспекте Победы, 3, - тут же отреагировали в центре.

К 15:30 ситуация несколько стабилизировалась: вместо сотни людей в очереди стояло 22 человека.

В организации напоминают, что решение ряда вопросов не требует обязательного личного присутствия на месте.

- Необходимые для перерасчета документы можно направить по электронной почте hotline@erkc-tver.ru. Также, не посещая офис, можно получить консультации специалистов по телефону горячей линии 8-800-23-43-069, - уточняют в ЕРКЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU