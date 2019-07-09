Из-за очередей в ЕРКЦ Твери открыли дополнительные окна обслуживания клиентов
Из-за больших очередей, которые наблюдались 9 июля у входа в здание ЕРКЦ на Ерофеева, 5 в Твери, организацией были приняты соответствующие меры.
- В связи обращениями жителей Твери и районов области по поводу очередей в отделении ЕРКЦ на улице Ерофеева, 5, сообщаем, что были открыты три дополнительных окна обслуживания клиентов, и в настоящее время работают 10 окон. Кроме того, организован прием граждан в офисе ЕРКЦ на проспекте Победы, 3, - тут же отреагировали в центре.
К 15:30 ситуация несколько стабилизировалась: вместо сотни людей в очереди стояло 22 человека.
В организации напоминают, что решение ряда вопросов не требует обязательного личного присутствия на месте.
- Необходимые для перерасчета документы можно направить по электронной почте hotline@erkc-tver.ru. Также, не посещая офис, можно получить консультации специалистов по телефону горячей линии 8-800-23-43-069, - уточняют в ЕРКЦ.
ИСТОЧНИК KP.RU