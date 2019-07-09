В результате ДТП легковушка вылетела на тротуар и врезалась в магазин в центре Твери
ДТП в центре Твери Фото: Анна Андрусенко
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ДТП произошло на пересечении улицы Советской и Студенческого переулка днем, 9 июля.
Один из автомобилей не предоставил преимущество при повороте налево встречному транспортному средству.
От удара легковушку выбросило на тротуар, и она врезалась в здание магазина.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в аварии пострадал один человек. Угрозы его жизни нет.
Подробности уточняются.
ДТП в центре Твери Фото: Анна Андрусенко
ИСТОЧНИК KP.RU