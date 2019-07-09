2019-07-09T15:48:12+03:00
Происшествия

В Твери пациентка получила травму головы, упав с медицинской каталки

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют обстоятельства произошедшегоСледователи выясняют обстоятельства произошедшегоФото: Евгения ГУСЕВА
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Следственный комитет начал проверку действий медицинских работников при оказании помощи 90-летней местной жительнице. Женщина упала с медицинской каталки во время транспортировки. Об этом стало известно утром 9 июля.

Сообщается, что в ночь на 24 июня текущего года к 90-летней жительнице города Твери, у которой возникла острая боль в ноге, была вызвана скорая медицинская помощь. Врачи диагностировали у пенсионерки инсульт и направили ее в Областную клиническую больницу, но там диагноз не подтвердился. Женщину отвезли по месту жительства в городскую клиническую больницу № 7. После осмотра врач принял решение о переводе пациентки обратно в ОКБ. При транспортировке медработники не уследили за бабушкой, и она упала с каталки, сильно травмировав голову.

Швы пришлось накладывать несколько часов, в результате чего начались осложнения с ногой.

- Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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