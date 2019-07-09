В Твери практически завершен ремонт бывшей "Бастилии"
Жители областного центра уже могут увидеть новый облик бывшего универмага "Тверь". Фасадные работы на здании практически завершены: смонтированы вентилируемые фасады, установлена кровля. Активно ведутся работы по внутренней отделке помещений.
Как сообщили ТИА в пресс-службе Тверского областного суда, генеральный подрядчик выполнил значительный объем работ. Полностью смонтированы внутренние инженерные сети, решается вопрос с подключением энергоносителей. Установлено лифтовое оборудование. Работы идут по графику.
Напомним, ранее здание "Бастилии" принадлежало городу. Строение постепенно разрушалось и приходило в запустение, поэтому в 2012 году депутаты приняли решение о передаче здания Тверскому областному суду.
На реконструкцию бывшего универмага выделили почти полмиллиарда рублей. В августе прошлого года подрядчик приступил к ремонту, который должен завершиться 1 декабря 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU