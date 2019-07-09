В Твери практически завершен ремонт бывшей "Бастилии"

СЕГОДНЯ 15:24 2019-07-09T15:24:37+03:00

Бывший универмаг теперь и не узнать Фото: ТИА

В скором времени тут разместится Тверской областной суд

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Жители областного центра уже могут увидеть новый облик бывшего универмага "Тверь". Фасадные работы на здании практически завершены: смонтированы вентилируемые фасады, установлена кровля. Активно ведутся работы по внутренней отделке помещений.

Как сообщили ТИА в пресс-службе Тверского областного суда, генеральный подрядчик выполнил значительный объем работ. Полностью смонтированы внутренние инженерные сети, решается вопрос с подключением энергоносителей. Установлено лифтовое оборудование. Работы идут по графику.

Напомним, ранее здание "Бастилии" принадлежало городу. Строение постепенно разрушалось и приходило в запустение, поэтому в 2012 году депутаты приняли решение о передаче здания Тверскому областному суду.

На реконструкцию бывшего универмага выделили почти полмиллиарда рублей. В августе прошлого года подрядчик приступил к ремонту, который должен завершиться 1 декабря 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU