Жители Твери не могут пробиться в ЕРКЦ

СЕГОДНЯ 14:59 2019-07-09T14:59:10+03:00

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Утром, 9 июля, у входа в здание ЕРКЦ на Ерофеева, 5 выстроилась огромная очередь. Горожане пришли, чтобы получить перерасчет за услуги, консультацию по вопросам начисления платы за ЖКХ, принесли документы об установке счетчиков, но попасть в офис оказалось не так просто.

Видеозаписью с места событий поделился на своей странице в социальной сети местный житель Михаил Болдырев.

Люди возмущаются, что стоять в очереди им приходится по несколько часов, некоторые приходят к офису ЕРКЦ уже не первый раз, но пробиться к окошкам и получить консультацию не могут. И такая неразбериха длится уже несколько недель.

Большая часть обращений связана с платой за вывоз ТКО, подключена новая база абонентов, и жители массово несут справки о количестве зарегистрированных жильцов.

Недовольные граждане уже обратились в прокуратуру, где им обещали взять ситуацию на контроль.

Как стало известно "Комсомолке", в ЕРКЦ планируется создание электронной очереди, которая должна ослабить напряженность населения и уменьшить "живые" очереди.

А пока на проспекте Победы, 3 действует дополнительный офис ЕРКЦ. Также документы и справки можно отправить по электронной почте, консультацию получить по телефону "горячей" линии: 8-800-23-43-069, передать показания счетчиков по тел.: +7 (4822) 416-688. Более подробная информация размещена на сайте ЕРКЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU