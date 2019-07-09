2019-07-09T13:51:20+03:00
Происшествия

В Твери легковушка упала с моста на Московском шоссе

Никто не пострадал
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери иномарка упала с моста Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр НиколаевичВ Твери иномарка упала с моста Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Николаевич
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Авария произошла рано утром, 9 июля, на Московском шоссе в Твери. Иномарка "Дэу" снесла ограждение моста и упала вниз.

Фотографии ДТП появились в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. По словам очевидцев, водитель ехал один и во время аварии не пострадал.

В региональном УГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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