В Твери легковушка упала с моста на Московском шоссе

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-09T13:51:20+03:00

В Твери иномарка упала с моста Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Николаевич

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Авария произошла рано утром, 9 июля, на Московском шоссе в Твери. Иномарка "Дэу" снесла ограждение моста и упала вниз.

Фотографии ДТП появились в сообществе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети. По словам очевидцев, водитель ехал один и во время аварии не пострадал.

В региональном УГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU