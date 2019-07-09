2019-07-09T13:30:49+03:00
Происшествия

Житель Тверской области задержан за сбыт наркотиков

Молодой человек арестован
Ольга ТРОФИМОВА
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За сбыт наркотиков жителю Твери грозит 20 лет тюрьмыЗа сбыт наркотиков жителю Твери грозит 20 лет тюрьмыФото: Олег ЗОЛОТО
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Безработный 25-летний житель Твери был задержан сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по Тверской области на одной из улиц в Центральном районе.

В ходе личного досмотра у подозреваемого был обнаружен и изъят бумажный сверток с растительным веществом зеленого цвета. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое средство массой – 2 грамма.

Как сообщают оперативники, задержанный намеревался сбыть наркотическое средство бесконтактным способом на территории областного центра.

Фигурант арестован. По части 3 статьи 30 и части 1 статьи 228.1 УК РФ ему грозит до двадцати лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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