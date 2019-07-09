2019-07-09T10:58:19+03:00
Происшествия

Трёх несовершеннолетних жителей Тверской области подозревают в хищении батарей

Ребята наверняка уже пожалели о своем поступке
Альберт БОЙКОВ
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Уголовное дело расследует СК Фото: СУ СК РФ по Тверской областиУголовное дело расследует СК Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Следователи Нелидовского межрайонного СУ СК РФ по Тверской области, расследуют уголовное возбужденное в отношении двух 16-летних и одного 17-летнего местных жителей.

По данным следствия, 13 июня 2019 года несовершеннолетние проникли в один из домов поселка Южный, откуда похитили отопительных батарей. Ущерб от их действий был оценен в 11 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело предусмотренное «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, с причинением значительного ущерба). Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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