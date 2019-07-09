В июне в Тверской области не выявили ни одного случая бешенства
В июне текущего года в отдел вирусологии Тверской межобластной ветлаборатории с целью диагностики бешенства поступило 17 проб патологического материала от животных, в том числе девять образцов от домашних питомцев.
По данным специалистов, наибольшее количество образцов доставили из Зубцовского района Тверской области и непосредственно из Твери.
- По итогам испытаний доставленного патологического материала, которые проводились в рамках государственного задания, реализуемого на территории Верхневолжья Управлением Россельхознадзора по Тверской области и Главным управлением "Государственная инспекция по ветеринарии" Тверской области совместно с Тверской МВЛ, а также по заявкам лиц, имеющих направления ветеринарной службы региона, случаев заболевания бешенством не зарегистрировано, - сообщили в пресс-службе Тверской межветеринарной лаборатории.
ИСТОЧНИК KP.RU