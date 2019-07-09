2019-07-09T10:03:45+03:00
Происшествия

В Тверской области пьяный водитель легковушки попал в ДТП

Автомобиль вылетел в кювет
Альберт БОЙКОВ
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Водитель легковушки был пьян Фото: УГИБДД РФ по Тверской областиВодитель легковушки был пьян Фото: УГИБДД РФ по Тверской области
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В понедельник, 8 июля, на 165 км трассы Бежецк-Весьегонск-Устюжна, проходящей через Краснохолмский район Тверской области, произошло ДТП с пострадавшей. Авария случилась, когда на часах было 18.45.

Установлено, что 70-летний водитель «Lada Xray» не смог выбрать правильную скорость движения и съехал в кювет, где автомобиль еще и опрокинулся. В результате авария пострадала 65-летняя пассажирка легковушки, которой потребовалась госпитализация.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, после аварии водитель скрылся. Позже он был найден. Было установлено состояние алкогольного опьянения

ИСТОЧНИК KP.RU

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