2019-07-09T09:47:26+03:00
Общество

"Домашние" котлеты с листериями произоводили на предприятии в Тверской области

Экспертизу провели специалисты Тверской межветеринарной лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
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В котлета нашли опасные бактерии - листерииВ котлета нашли опасные бактерии - листерииФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Пробы были отобраны по месту производства продукции - на одном из предприятий Верхневолжья.

В ходе проведенной экспертизы, специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в пробах мясной продукции, а именно в образцах котлет "Домашние", были обнаружены опасные бактерии - листерии.

- Сведения о регистрации нарушений требований регламента "О безопасности пищевой продукции" результатами экспертиз направлены в Центральную научно-методическую ветеринарную лабораторию по;системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Управление Россельхознадзора с целью принятия соответствующих мер отношении производителя, - сообщает пресс-служба Тверской МВЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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