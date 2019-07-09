В Пролетарском районе Твери сбили пешехода
Жизнь мужчины вне опасности
В Твери сбили пешехода на "зебре"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло вечером, 8 июля, на ул. Виноградова, в районе д. 4 в Твери.
51-летний водитель, управляя автомобилем "Мазда 3" совершил наезд на пешехода - 40-летнего мужчину, который начал переходить проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
- В связи с противоречивыми объяснениями материал ДТП направлен на административное расследование. В результате ДТП пешеход с травмами доставлен в медицинское учреждение, после оказания медицинской помощи отпущен, - уточнили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU