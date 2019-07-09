Минздрав Тверской области: выпавший из окна ребенок находится в удовлетворительном состоянии

СЕГОДНЯ 09:12 2019-07-09T09:12:19+03:00

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ЧП произошло 8 июля в Удомле. Шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа многоэтажки. С травмами ребенка доставили в больницу.

- В настоящее время ребенок находится в удовлетворительном состоянии и не нуждается в переводе в ГБУЗ "Детская областная клиническая больница", - уточнили в пресс-службе министерства здравоохранения Тверской области.

Минздрав региона призывает не пренебрегать жизнью и безопасностью детей.

Во избежание несчастных случаев, соблюдать элементарные правила безопасности: не оставлять ребенка без присмотра вблизи открытых окон; для проветривания открывать фрамуги и форточки, не открывать окно больше, чем на 10 см (использовать ограничители); отодвинуть мебель от окна, чтобы ребенок не смог до него дотянуться; не учить ребенка открывать окно самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU