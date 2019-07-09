2019-07-09T08:47:44+03:00
Происшествия

Обстоятельства гибели спортсмена на Селигере выяснит Следственный комитет Тверской области

Организована доследственная проверка
Ольга ТРОФИМОВА
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Следователи выясняют обстоятельства гибели спортсменаСледователи выясняют обстоятельства гибели спортсменаФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту гибели 25-летнего мужчины.

Напомним, ЧП произошло 7 июня на водном фестивале "Х-Waters Seliger 2019". Во время заплыва на дистанцию 11 километров в озере Селигер Осташковского района Тверской области один из его участников потерял сознание и захлебнулся.

Молодого человека достали из воды, но спасти не смогли. Он умер в больнице.

- При выезде на место происшествия следователем Следственного комитета проведен его осмотр, опрошены очевидцы произошедшего и организаторы мероприятия, назначены экспертизы, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тверской области.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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