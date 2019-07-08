Тверская филармония закрывает 82-й концертный сезон
Зрители увидят самые яркие страницы творческого года
Зрители увидят программу "От классики и до.." Фото: Тверская филармония
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10 июля в Тверской областной академической филармонии пройдет закрытие 82-го концертного сезона.
Зрители увидят программу "От классики и до..", в которой будут представлены самые яркие страницы уходящего творческого года. Начало в 18.30.
В программе примут участие солисты и коллективы Тверской филармонии. В этот вечер прозвучат произведения русских и зарубежных композиторов. Художественный руководитель и главный дирижер – Андрей Кружков.
Однако до открытия нового, 83-го концертного сезона времени не так уж и много. Зрителей ждут в филармонии уже 10 сентября на программе "Золотой век Испании".
ИСТОЧНИК KP.RU