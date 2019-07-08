Чемпионат и Первенство России по судомодельному спорту пройдут в Твери
Участниками соревнований будут, как начинающие, так и опытные спортсмены
Изменить размер текста:
9 июля в Твери стартует Чемпионат и Первенство России по судомодельному спорту.
Площадкой для соревнований станет Ландшафтный парк на реке Тьмака в Твери.
Участниками соревнований будут, как начинающие, так и опытные спортсмены. В Чемпионате примут участие взрослые спортсмены, в Первенстве – юноши и девушки до 19 лет.
Основные соревнования пройдут 9-ого и 10-ого июля, а также 12-ого и 13-ого. Начало в 10.00.
А 11 и 14 июля также в 10.00 начнутся финальные этапы соревнований.
Завершится все награждением победителей.
ИСТОЧНИК KP.RU