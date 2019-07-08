Чемпионат и Первенство России по судомодельному спорту пройдут в Твери

8 Июль 23:52 2019-07-08T23:53:30+03:00

Участниками соревнований будут, как начинающие, так и опытные спортсмены

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9 июля в Твери стартует Чемпионат и Первенство России по судомодельному спорту.

Площадкой для соревнований станет Ландшафтный парк на реке Тьмака в Твери.

Участниками соревнований будут, как начинающие, так и опытные спортсмены. В Чемпионате примут участие взрослые спортсмены, в Первенстве – юноши и девушки до 19 лет.

Основные соревнования пройдут 9-ого и 10-ого июля, а также 12-ого и 13-ого. Начало в 10.00.

А 11 и 14 июля также в 10.00 начнутся финальные этапы соревнований.

Завершится все награждением победителей.

ИСТОЧНИК KP.RU