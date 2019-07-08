Книжная выставка, посвященная Дню города, праздникам и карнавалам открылась в Твери

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-08T18:26:02+03:00

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В зале искусств библиотеки имени Горького в Твери состоялось открытие тематической книжной выставки, посвященной Дню города Твери и Году театра.

Напомним, день города Твери жители и гости областного центра отметят 14 июля.

- Театрализованные праздники – это важная часть городской жизни. В эти дни люди отдыхают от трудовых будней. И чтобы провести праздничное мероприятие, нужно иметь багаж знаний и опыта, - обращаются к посетителям сотрудники Горьковки и продолжают. - На нашей книжной выставке мы предлагаем познакомиться с мировыми карнавалами и праздниками; узнать, как они отмечались в России и СССР; а также – как они организовывались.

ИСТОЧНИК KP.RU