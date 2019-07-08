Шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Тверской области
Сообщение о происшествии в многоквартирном доме в Удомле поступило в следственный отдел регионального СК России 8 июля.
В ходе следственных мероприятий установлено, что ребенок находился дома с родственницей, которая не заметила как мальчик залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из оконного проема с высоты третьего этажа.
С полученными множественными телесными повреждениями ребенок был госпитализирован в больницу.
- По факту случившегося следователями Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СК России. - В ходе проведения проверки следователем СК осуществлен осмотр квартиры, зафиксированы изломы крепежей для москитной стеки. Проведено обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка. Опрошены родственники малолетнего и очевидцы произошедшего.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU