Шестилетний мальчик выпал из окна многоэтажки в Тверской области

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-08T16:57:36+03:00

Следователи проводят проверку по факту падения ребенка из окна многоэтажки Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

Ребенок облокотился на москитную сетку окна на третьем этаже

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Сообщение о происшествии в многоквартирном доме в Удомле поступило в следственный отдел регионального СК России 8 июля.

В ходе следственных мероприятий установлено, что ребенок находился дома с родственницей, которая не заметила как мальчик залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку, выпал из оконного проема с высоты третьего этажа.

С полученными множественными телесными повреждениями ребенок был госпитализирован в больницу.

- По факту случившегося следователями Бологовского межрайонного следственного отдела СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе регионального СК России. - В ходе проведения проверки следователем СК осуществлен осмотр квартиры, зафиксированы изломы крепежей для москитной стеки. Проведено обследование семейно-бытовых условий жизни ребенка. Опрошены родственники малолетнего и очевидцы произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU