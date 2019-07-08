В Тверской области остановили двух несовершеннолетних водителей

СЕГОДНЯ 16:07 2019-07-08T16:07:30+03:00

Транспортные средства отправили на спецстоянку Фото: пресс-служба УГИБДД России по Тверской области

Молодые люди не имели прав на управление транспортными средствами

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В минувшие выходные автоинспекторы Калининского района остановили двух несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.

Одного из нарушителей остановили на 202-м км трассы М-10 "Россия". 16-летний житель Калининского района ехал на мопеде "MOTOCIFE".

Второй нарушитель был остановлен тем же вечером на 9-м км автодороги Медное- Кумордино. 16-летний подросток ехал на автомобиле "ВАЗ 21093".

Оба подростка не имели прав управления транспортными средствами. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что на несовершеннолетних водителей составлены административные материалы. Транспортные средства отправлены на спецстоянку.

Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних Калининского района, а также в отдел по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростков на профилактический учет.

ИСТОЧНИК KP.RU