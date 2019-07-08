В Тверской области остановили двух несовершеннолетних водителей
В минувшие выходные автоинспекторы Калининского района остановили двух несовершеннолетних, которые управляли транспортными средствами.
Одного из нарушителей остановили на 202-м км трассы М-10 "Россия". 16-летний житель Калининского района ехал на мопеде "MOTOCIFE".
Второй нарушитель был остановлен тем же вечером на 9-м км автодороги Медное- Кумордино. 16-летний подросток ехал на автомобиле "ВАЗ 21093".
Оба подростка не имели прав управления транспортными средствами. В региональной Госавтоинспекции уточнили, что на несовершеннолетних водителей составлены административные материалы. Транспортные средства отправлены на спецстоянку.
Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних Калининского района, а также в отдел по делам несовершеннолетних для решения вопроса о постановке подростков на профилактический учет.
ИСТОЧНИК KP.RU