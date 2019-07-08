2019-07-08T15:53:41+03:00
Происшествия

Грабитель напал на женщину в салоне красоты в Твери

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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В салоне красоты на женщину напал грабительВ салоне красоты на женщину напал грабительФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Женщину ограбили в одном из салонов красоты в Твери. Об этом пострадавшая рассказала правоохранителям.

Установлено, что 64-летняя пенсионерка находилась в одном из салонов красоты Твери, когда в помещение зашел мужчина, выхватил из ее рук сумку и скрылся. В сумке находился кошелек с деньгами и банковскими картами. Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Подозреваемого удалось установить и задержать по горячим следам. Им оказался безработный, ранее судимый 29-летний местный житель. Часть похищенного имущества было обнаружено в ходе обыска в квартире у подозреваемого.

За грабеж мужчине грозит лишение свободы сроком до четырех лет. Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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