2019-07-08T14:51:12+03:00
Общество

Овощами и фруктами в Твери торговали с нарушениями

Предприниматели привлечены к административной ответственности
Ольга ТРОФИМОВА
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Арбузы, дани, персики и черешню продавали с нарушениями законодательстваАрбузы, дани, персики и черешню продавали с нарушениями законодательстваФото: Юлия Лоза
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Нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Заволжском районе Твери.

Установлено, что граждане продавали партии фруктов и овощей (абрикосы, черешня, арбузы, дыни, вишня, помидоры, персики, нектарины, перец, баклажаны, огурцы, капуста белокочанная, кабачки, яблоки), поступившие из Московской области. Однако, в Россельхознадзор информация о доставке данной подкарантинной продукции на территорию Твери не поступала, что нарушает требования закона "О карантине растений".

По решению ведомства, недобросовестные предприниматели привлечены к административной отвественности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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