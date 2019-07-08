Овощами и фруктами в Твери торговали с нарушениями

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-08T14:51:12+03:00

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Нарушения обязательных требований законодательства в области карантина растений выявили сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области на рынке в Заволжском районе Твери.

Установлено, что граждане продавали партии фруктов и овощей (абрикосы, черешня, арбузы, дыни, вишня, помидоры, персики, нектарины, перец, баклажаны, огурцы, капуста белокочанная, кабачки, яблоки), поступившие из Московской области. Однако, в Россельхознадзор информация о доставке данной подкарантинной продукции на территорию Твери не поступала, что нарушает требования закона "О карантине растений".

По решению ведомства, недобросовестные предприниматели привлечены к административной отвественности.

ИСТОЧНИК KP.RU