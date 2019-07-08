На проспекте Победы в Твери сбили пешехода

СЕГОДНЯ 14:31 2019-07-08T14:31:59+03:00

В Твери на переходе сбили пенсионера Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло днем, 8 июля, на проспекте Победы в Твери.

73-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №14, когда его сбил автомобиль.

Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, жизни мужчины ничего не угрожает. Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.

Подробности аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU