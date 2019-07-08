На проспекте Победы в Твери сбили пешехода
Жизнь мужчины вне опасности
В Твери на переходе сбили пенсионераФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 8 июля, на проспекте Победы в Твери.
73-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №14, когда его сбил автомобиль.
Как уточнили в региональной Госавтоинспекции, жизни мужчины ничего не угрожает. Признаков алкогольного опьянения у водителя не выявлено.
Подробности аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU