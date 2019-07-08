Лошадям и пони запретили "работать" в центре Твери

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-08T14:20:23+03:00

Кататься на лошадях можно только в парках на окраине Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Теперь покататься верхом можно лишь в строго отведенных местах

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Без катания на лошадке или пони не обходится ни один выходной, а уж праздник тем более. Катаются верхом и взрослые, и дети. Животные "работают" в Бобачевской роще, у театра Кукол, на набережной в Городском саду и много где еще.

Однако, помимо лошадок, на улицах можно встретить и сюрпризы, которые остаются на тротуарах после прогулок.

Чтобы этого избежать и призвать предпринимателей, осуществляющих услуги по катанию населения на лошадях, к порядку, администрация Твери выпустила отдельное постановление.

Согласно документу, катать горожан на лошадках теперь можно только в отведенных для этого местах.

Их всего шесть, центр города в список не вошел, зато попали: Детский парк на улице Королева в "Южном", Бобачевская роща в Московском районе, Комсомольская роща (Красная поляна) в Заволжье, Первомайская роща, парк "Текстильщиков" и территория за детской площадкой напротив дома 32 по улице Громова в Пролетарском районе.

В документе четко приписаны маршруты катания, места привязи животных, посадки наездников, складирования фуража и воды.

Отмечается, что в парках также будут установлены герметичные контейнеры для хранения продуктов жизнедеятельности животных, и специальные стенды с указанием режима работы пункта катания, тарифах и информацией о предпринимателе.

Отдельным пунктом обозначено, что в период проведения официальных городских праздников услуги по катанию на лошадях и пони оказываться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU