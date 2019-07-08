2019-07-08T14:20:23+03:00
Общество

Лошадям и пони запретили "работать" в центре Твери

Теперь покататься верхом можно лишь в строго отведенных местах
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Кататься на лошадях можно только в парках на окраинеКататься на лошадях можно только в парках на окраинеФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Изменить размер текста:

Без катания на лошадке или пони не обходится ни один выходной, а уж праздник тем более. Катаются верхом и взрослые, и дети. Животные "работают" в Бобачевской роще, у театра Кукол, на набережной в Городском саду и много где еще.

Однако, помимо лошадок, на улицах можно встретить и сюрпризы, которые остаются на тротуарах после прогулок.

Чтобы этого избежать и призвать предпринимателей, осуществляющих услуги по катанию населения на лошадях, к порядку, администрация Твери выпустила отдельное постановление.

Согласно документу, катать горожан на лошадках теперь можно только в отведенных для этого местах.

Их всего шесть, центр города в список не вошел, зато попали: Детский парк на улице Королева в "Южном", Бобачевская роща в Московском районе, Комсомольская роща (Красная поляна) в Заволжье, Первомайская роща, парк "Текстильщиков" и территория за детской площадкой напротив дома 32 по улице Громова в Пролетарском районе.

В документе четко приписаны маршруты катания, места привязи животных, посадки наездников, складирования фуража и воды.

Отмечается, что в парках также будут установлены герметичные контейнеры для хранения продуктов жизнедеятельности животных, и специальные стенды с указанием режима работы пункта катания, тарифах и информацией о предпринимателе.

Отдельным пунктом обозначено, что в период проведения официальных городских праздников услуги по катанию на лошадях и пони оказываться не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На проспекте Победы в Твери сбили пешехода
В июле в детских лагерях Тверской области отдохнут 14 тысяч школьников
Клещи в Тверской области покусали 300 человек
Бывший осужденный угнал автомобиль у жителя Тверской области
Тверская область готовится к финалу турнира "Кожаный мяч"
Прокуратура Тверской области добивается предоставления жилья сироте
В Тверской области мужчина попался на хранении наркотиков
Житель Тверской области отправился в колонию за покушение на убийство своего брата
Во время спортивных соревнований в Тверской области погиб спортсмен
Водитель с поддельными правами стал участником ДТП в Твери
В Тверской области сбили молодую велосипедистку
Четыре района Твери останутся без света
8 июля в Твери продолжат отмечать День любви, семьи и верности
Фестиваль красок Холи пройдет в Парке Победы в День города Твери
В Твери открывается выставка работ Юрия Рылеева «Художник двух народов»
В Тверской области прошли торжества, посвященные 325-летию уникальной церкви Рождества Иоанна Предтечи
В Городском саду готовятся к вечернему концерту кавер-группы «Септаккорд»
Угнал, покатался, попался: В Тверской области задержали автомобильного вора
Фестиваль, посвященный тенору Сергею Лемешеву, проходит на его родине в Тверской области
Домушник в Тверской области вынес из квартирного сейфа золота и украшений на сумму около 2 млн рублей