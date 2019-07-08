Лошадям и пони запретили "работать" в центре Твери
Без катания на лошадке или пони не обходится ни один выходной, а уж праздник тем более. Катаются верхом и взрослые, и дети. Животные "работают" в Бобачевской роще, у театра Кукол, на набережной в Городском саду и много где еще.
Однако, помимо лошадок, на улицах можно встретить и сюрпризы, которые остаются на тротуарах после прогулок.
Чтобы этого избежать и призвать предпринимателей, осуществляющих услуги по катанию населения на лошадях, к порядку, администрация Твери выпустила отдельное постановление.
Согласно документу, катать горожан на лошадках теперь можно только в отведенных для этого местах.
Их всего шесть, центр города в список не вошел, зато попали: Детский парк на улице Королева в "Южном", Бобачевская роща в Московском районе, Комсомольская роща (Красная поляна) в Заволжье, Первомайская роща, парк "Текстильщиков" и территория за детской площадкой напротив дома 32 по улице Громова в Пролетарском районе.
В документе четко приписаны маршруты катания, места привязи животных, посадки наездников, складирования фуража и воды.
Отмечается, что в парках также будут установлены герметичные контейнеры для хранения продуктов жизнедеятельности животных, и специальные стенды с указанием режима работы пункта катания, тарифах и информацией о предпринимателе.
Отдельным пунктом обозначено, что в период проведения официальных городских праздников услуги по катанию на лошадях и пони оказываться не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU