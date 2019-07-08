В июле в детских лагерях Тверской области отдохнут 14 тысяч школьников

СЕГОДНЯ 13:11 2019-07-08T13:11:23+03:00

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В июле 22 загородных лагеря Верхневолжья распахнули свои двери для школьников. Во второй месяц лета в них отдохнет около 14 тысяч детей. Для воспитанников проведут различные мероприятия спортивной, экологической, патриотической и краеведческой направленности.

Отметим, что первая смена завершилась в конце июня. Различными формами отдыха были охвачены более 40 тысяч школьников. Функционировали 19 загородных лагерей и детская дача "Отмичи" для дошкольников.

Еще 152 ребенка отдохнули за пределами Тверской области: в международном детском центре "Артек", всероссийском центре "Орлёнок" и других лагерях Краснодарского и Ставропольского края.

Планируется, что всего в летний период в загородных лагерях региона отдохнут более 70 тысяч детей.

ИСТОЧНИК KP.RU